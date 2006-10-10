Суд решил, что Клюев не покупал Мороза за 300 млн. долларов

Сегодня Печерский районный суд Киева признал недостоверными данные, распространенные народным депутатом Украины Олегом ЛЯШКО о якобы подкупе народных депутатов и обязал его опровергнуть эту информацию через СМИ.

Об этом УНИАН сообщила народный депутат от Партии регионов Елена ЛУКАШ.

Как сообщал УНИАН, 24 июля депутат из фракции БЮТ О.ЛЯШКО заявил, что передал Генпрокуратуре записи телефонных разговоров, подтверждающие факт подкупа председателя Верховной Рады Украины и лидера СПУ Александра МОРОЗА членом Партии регионов Андреем КЛЮЕВЫМ.

Депутат от БЮТ рассказал, что получил от “сотрудника отечественных спецслужб” пленку с записью фрагментов двух телефонных разговоров А.КЛЮЕВА. На первом фрагменте А.КЛЮЕВ разговаривает с одним из лидеров СПУ Николаем РУДЬКОВСКИМ, на другом – с неизвестным, который, по словам О.ЛЯШКО, проживает в Москве, и к которому А.КЛЮЕВ обращался по имени «Рубен». Именно в разговоре с этим неизвестным, на вопрос, как дела, А.КЛЮЕВ ответил, что теперь уже хорошо, поскольку “за 300 млн. долларов купил А.МОРОЗА”.