В НАПК определились, когда возьмутся за проверку е-деклараций президента и членов правительства за прошлый год

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции с завтрашнего дня начнет проверку е-деклараций президента и членов правительства за 2016 год.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на заседании НАПК в понедельник.

Согласно ему, с 25 апреля начинается 60-дневный срок обязательной проверки е-декларации президента Украины, а также главы правительства и членов Кабинета министров.

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Кроме того, сегодня члены НАПК не смогли утвердить результаты проверки е-деклараций чиновников за 2015 год и продлили этот срок еще на 30 дней.

Следует отметить, что вину за то, что сегодня не удалось утвердить эти результаты друг на друга перекладывали глава НАПК Наталья Корчак и член НАПК Руслан Радецкий.

Как заявила журналистам Корчак, результаты проверки деклараций нельзя было сегодня утвердить, поскольку в процессе их проверки НАПК до сих пор не удалось получить ответов на запросы, направленные Государственной фискальной службы и Минюста. Вину за это она возложила на Радецкого, который, по ее словам, отвечает за сотрудничество с этими структурами и не смог организовать работу по доступу к реестрам этих структур со стороны НАПК.

Зато Радецкий заявил журналистам по завершению заседания НАПК о том, что именно Корчак несет ответственность за срыв утверждении деклараций высокопоставленных чиновников, поскольку, по его утверждению, именно она отвечает за организацию доступа к базам данных Минюста и ГФС со стороны НАПК.

Вторая волна электронного декларирования в Украине закончилась 31 марта, однако из-за технических проблем в системе Реестра ее продлено до 1 мая.