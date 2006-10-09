Анатолий Засуха: Луценко глубоко ошибается

Экс-губернатор Киевской области Анатолий ЗАСУХА заявляет, что находится в Казахстане по семейным делам и не собирается получать повестку на допрос.

В телефонном интервью НТН он сообщил, что находится в Казахстане "не столько по личным делам, сколько по делам друзей и семьи".

"Я вчера уехал из Киева и поздно вечером вчера из Москвы улетел в Алма-Ату. То, что он (министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО) говорил, что меня нет в Украине, что я не был в Украине, он глубоко ошибается".

"Иметь службу в 310 тысяч, или сколько там милиционеров в нашем государстве, и не знать о человеке, которого он так долго разыскивал! Тогда можно сказать, что этот человек не должен работать министром", - добавил экс-губернатор.

Он также заявил, что не собирается менять украинское гражданство на любое другое.

"Я был, есть и остаюсь гражданином Украины. Мне незачем менять гражданство, потому что я буду жить в Украине и живу в Украине", - сказал он.

Комментируя неудачную попытку сотрудников МВД вручить ему повестку на допрос, А.ЗАСУХА сказал: "Знаете, это так дешево с их стороны. Надо кому-то ее вручать, пусть вручают. Мы просто будем с этого смеяться. Не собираюсь получать эту повестку, потому что я чувствую себя, что я в этом деле абсолютно невиновен".

"Было решение сессии, что эти средства были законно выделены государственному предприятию. И эти деньги были возвращены этим государственным предприятием в бюджет. Что можно высасывать еще из пальца?", - сказал А.ЗАСУХА.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на Центр общественных связей УМВД Украины в Киевской области, сегодняшняя очередная попытка милиции вручить повестку А.ЗАСУХЕ явиться для дачи показаний закончилась неудачей.

Так, по данным ЦОС, сотрудники милиции пытались вручить повестку А.ЗАСУХЕ (с просьбой явиться для дачи показаний по уголовному делу о нецелевом использовании 2 млн. грн. бюджетных средств) по его местожительству в селе Коваловка. Однако охрана дома не взяла повестку, мотивируя это тем, что «не уполномочена». В приемной народного депутата Украины Татьяны ЗАСУХИ, которая находится в этом же селе, также отказались общаться с представителями правоохранительных органов. В то же время по телефону Т.ЗАСУХА сообщила, что она с мужем находится в Казахстане, и когда вернутся в Украину, неизвестно, сообщили в ЦОС.

Тем не менее в Главном следственном управлении УМВД в Киевской области еще надеются, что завтра в 10.00 А.ЗАСУХА явится для дачи показаний.