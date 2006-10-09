Кинах: 20 млрд. бюджетных расходов приготовлены для ручного управления

Украинский союз промышленников предпринимателей (УСПП) будет настаивать на том, чтобы в проекте бюджета-2007 были предусмотрены четкие прозрачные адресные механизмы распределения расходов. Об этом сообщил президент УСПП, народный депутат Украины Анатолий КИНАХ 8 октября в эфире ТК “ЭРА”, сообщили УНИАН в пресс-службе депутата.

Поддержав необходимость усиления в проекте бюджета-2007 инновационно-инвестиционной составляющей, как это предусмотрено в предложенном проекте документа, А.КИНАХ выразил обеспокоенность отсутствием прозрачного и адресного механизма распределения расходов.

„Нас очень тревожит то, что предусмотренные на инновационно-инвестиционные потребности ресурсы - а это свыше 20 млрд. грн. – не имеют четких механизмов, приоритетов, адресного деления и конечного контроля за их использованием”, - сказал он.

Как отметил А.КИНАХ, „это очень угрожающе, поскольку речь идет о наличии рисков выполнения бюджета в ручном режиме, попытках лоббирования интересов отдельных олигархически-политических групп, что недопустимо”.

Президент УСПП напомнил, что государственный бюджет – это малая финансовая Конституция Украины. „Госбюджет должен решать общественные, общегосударственные вопросы, создавать условия для развития стратегических отраслей экономики, включая решение социальных проблем”, - отметил он, добавив, что бюджет не может быть бюджетом отдельной политической структуры.