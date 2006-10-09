В брак - по-европейски, в армию - по-местному

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон Украины № 163-V «О ратификации Европейской конвенции о гражданстве», принятый парламентом 20 сентября по инициативе Президента Украины. Об этом УНИАН сообщили в официальном Интернет-представительстве главы государства.

Законом ратифицирована Европейская конвенция о гражданстве, призванная способствовать адаптации национального законодательства к европейским принципам и правилам гражданства физических лиц.

Глава V Конвенции, регулируя вопрос множественного гражданства, предусматривает обязательство государств-участниц позволять своим гражданам сохранять разные гражданства, приобретенные при рождении или в связи со вступлением в брак. Вместе с тем, статья 15 Конвенции не ограничивает право каждого государства обусловливать приобретение или сохранение ее гражданства требованием отказа или утраты лицом гражданства другого государства. Указанное положение соответствует требованиям национального законодательства Украины.

Украина ратифицирует указанную Конвенцию с оговоркой о неприменении ее главы VII «Воинская обязанность в случаях множественного гражданства», противоречащей положениям статьи 65 Конституции Украины и статьи 1 Закона Украины «О всеобщей воинской обязанности и военной службе».