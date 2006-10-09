Мартыненко про Зинченко, Ющенко и те же грабли

Народный депутат Украины, член фракции "Наша Украина" Николай МАРТЫНЕНКО заявляет, что не изменил своего негативного мнения об Александре ЗИНЧЕНКО и сомневается в том, что тот “стал на путь исправления”.

Как сообщает пресс-служба “Нашей Украины”, об этом он сказал, комментируя назначение А.ЗИНЧЕНКО советником Президента Украины.

Как отметил Н.МАРТЫНЕНКО, "Виктор Андреевич по характеру является большим гуманистом и дает шанс даже тем людям, которые допускали ошибки. Лично я таким гуманистом не являюсь и своего мнения о ЗИНЧЕНКО не меняю".

Народный депутат напомнил о старой истине относительно способности истории повторяться в виде фарса. "К тому же, украинцы имеют плохую привычку по несколько раз становиться на те же грабли", - отметил Н.МАРТЫНЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 октября, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ о назначении А.ЗИНЧЕНКО своим советником.

3 сентября 2005 года А.ЗИНЧЕНКО подал в отставку с должности государственного секретаря Украины. Перед этим А.ЗИНЧЕНКО обвинил окружение Президента, в частности, тогдашних секретаря СНБОУ П.ПОРОШЕНКО, первого помощника Президента Украины А.ТРЕТЬЯКОВА и лидера фракции “Наша Украина” Николая МАРТЫНЕНКО в коррупционных деяниях.

Именно по этим причинам А.ЗИНЧЕНКО, по его словам, подал в отставку. Он подчеркивал, что своим шагом решил привлечь внимание В.ЮЩЕНКО к угрожающей ситуации в государстве.

Сегодня А.ТРЕТЬЯКОВ заявил о сложении им полномочий советника Президента, считая недостойным для себя пребывание в одном помещении с А.ЗИНЧЕНКО.