Тимошенко об убийстве Анны Политковской

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО считает убийство российской журналистки Анны ПОЛИТКОВСКОЙ ударом по ценностям демократии, свободы слова и праву на собственное критическое мнение не только в России, но и в Европе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что “в Украине, где до сих пор не найдены заказчики и не раскрыто убийство Георгия Гонгадзе, мы особенно остро ощущаем угрозы, которые несут гражданскому обществу подобные трагедии”.

Лидер БЮТ выразила свою солидарность со всеми неравнодушными политиками, журналистами и правозащитниками, которые требуют принятия всех необходимых мер для раскрытия этого преступления.

Как сообщал УНИАН, Г.ПОЛИТКОВСКАЯ была убита 7 октября в подъезде собственного дома в Москве.