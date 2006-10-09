Решение “Нашей Украины” о переходе в оппозицию не окончательное

Экс-председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что решение, которое приняла "Наша Украина" о переходе в оппозицию, не будет окончательным.

Как сказал он в интервью “Украинской правде ”, такое решение “идет в разрез с линией Президента Украины, который таким образом хочет консолидировать власть”. Он считает, что для Виктора ЮЩЕНКО является “крайне необходимой” задача консолидировать власть, но она в то же время «не дает перспективы для политического проекта "Наша Украина".

В.ЛИТВИН считает, что правительству и парламенту нужно будет принимать сложные решения, которые далеко не всегда будут популярными. По его словам, поэтому антикризисная коалиция была заинтересована в том, чтобы ответственность была как можно более широкой.

Как сказал экс-председатель ВР, и из тактических соображений нужно, чтобы коалиция была больше по количеству, поскольку далеко не за все решения будут голосовать члены антикризисной коалиции.

В.ЛИТВИН в качестве примера привел голосование за отмену закона о моратории на повышение тарифов за коммунальные услуги. Он отметил, что за него проголосовали “далеко не все социалисты. А впереди - бюджет и законопроекты по Всемирной торговой организации ”.