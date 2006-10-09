Третьяков не может находиться в одном помещении с Зинченко

Народный депутат Украины Александр ТРЕТЬЯКОВ заявляет о сложении им полномочий советника Президента, считая недостойным для себя пребывание в одном помещении с Александром ЗИНЧЕНКО.

Как сообщает пресс-служба “Нашей Украины”, таким образом он отреагировал на назначение А.ЗИНЧЕНКО советником Президента.

“Считаю недостойным для себя пребывание в одном помещении с Александром ЗИНЧЕНКО и слагаю с себя полномочия советника Президента”, - отметил А.ТРЕТЬЯКОВ.

Также А.ТРЕТЬЯКОВ заявил о том, что освобождает служебный кабинет в помещении Секретариата Президента.

Пресс-служба «Нашей Украины» напоминает, что в сентябре прошлого года тогдашний госсекретарь А.ЗИНЧЕНКО выступил с заявлением, в котором обвинил соратников Президента в коррупции и злоупотреблении служебным положением. А.ЗИНЧЕНКО до сих пор не исполнил решение суда, который обязал его принести публичные извинения за клевету. Именно заявления А.ЗИНЧЕНКО привели к расколу в помаранчевой команде и определили результаты выборов, отметили в пресс-службе блока.

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент Виктор ЮЩЕНКО своим указом назначил А.ЗИНЧЕНКО на должность советника Президента Украины.