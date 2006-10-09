Депутаты Харьковского облсовета приостановили голодовку

Сегодня группа депутатов Харьковского областного совета приостановили акцию голодовки за отставку главы Харьковской областной государственной администрации Арсена АВАКОВА, которую они проводят со 2 октября.

Как сообщил корреспонденту УНИАН один из организаторов голодовки - депутат облсовета Владимир ПРОСКУРИН, акция приостановлена по просьбе депутатов фракции Партии регионов, которые сегодня имели встречу с губернатором А.АВАКОВЫМ.

По словам В:ПРОСКУРИНА, они попросили сделать это, чтобы не создавать впечатление давления на суд, продливший сегодня рассмотрение иска А.АВАКОВА, который обжалует решение облсовета о недоверии к губернатору.

Кроме того, он сказал, что сегодня А.АВАКОВ пообещал уйти с должности, если Харьковский областной совет во второй раз выразит ему недоверие.

По словам В.ПРОСКУРИНА, он не верит губернатору, а также суду, поскольку сам был участником подсчета голосов, и никакой фальсификации во время голосования он не заметил.

Он не исключил, что вскоре харьковские депутаты продолжат голодовку, но уже «под стенами Секретариата Президента».

Как сообщал УНИАН, Харьковский областной совет на сессии 3 июня выразил недоверие главе областной государственной администрации Арсену АВАКОВУ.

Губернатор обжаловал это решение в суде, который приостановил действие этого решения. А.АВАКОВ считает, что голосование на сессии за его отставку прошло с нарушениями и было сфальсифицировано.