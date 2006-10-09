Милиция снова не смогла вручить повестку Засухе

Очередная попытка милиции вручить повестку председателю Киевской областной государственной администрации Анатолию ЗАСУХЕ явиться для дачи показаний закончилась неудачей.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей УМВД Украины в Киевской области.

В частности, по данным ЦОС, сегодня сотрудники Главного следственного управления УМВД Украины в Киевской области вновь попытались вручить повестку А.ЗАСУХЕ с просьбой явиться для дачи показаний по уголовному делу о нецелевом использовании 2 млн. грн. бюджетных средств, “однако эта попытка закончилась ничем”.

По информации сотрудников ЦОС, начальник отдела по вопросам борьбы с экономическими преступлениями Васильковского райотдела милиции Василий КАЧАНОВ с группой сотрудников милиции сегодня пытался вручить повестку А.ЗАСУХЕ по месту его проживания в селе Ковалевка. Однако охрана дома не взяла данное сообщение, мотивируя это тем, что «не уполномочена».

В то же время попытка сотрудников милиции предать повестку для последующей передачи лицу, которое вызывается, через приемную народного депутата Украины Татьяны ЗАСУХИ (ее общественная приемная находится в этом же селе – УНИАН), тоже не увенчались успехом, поскольку представители приемной Т.ЗАСУХИ также отказались общаться с представителями правоохранительных органов.

Вместе с тем один из руководителей управления Государственной службы по вопросам борьбы с экономическими преступлениями УМВД Украины в Киевской области позвонил по телефону Т.ЗАСУХЕ по данному поводу, на что получил ответ, что она с мужем (А.ЗАСУХОЙ – УНИАН) находится в Казахстане, и когда вернутся в Украину, неизвестно, сообщили в ЦОС.

Тем не менее, в Главном следственном управлении УМВД Киевской области еще надеются, что завтра в 10.00 А.ЗАСУХА явится для дачи объяснений.

Как сообщалось, летом прошлого года МВД, чтобы вручить повестку А.ЗАСУХЕ, применяло вертолет и привлекло бойцов спецназа. Тогда правоохранители вручили матери А.ЗАСУХИ повестку о вызове в суд ее сына.

Экс-губернатору Киевской области инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.3 ст.365 Уголовного кодекса ("превышение власти или служебных полномочий, которое привело к тяжким последствиям") и ч.2 ст.366 ("служебная фальсификация, приведшая к тяжким последствиям").

12 июля 2005 года А.ЗАСУХА был объявлен в международный розыск.