Украинские пограничники заявили, что готовы к введению безвиза

В рамках подготовки к введению безвизового режима ЕС для Украины Госпогранслужба выполнила все задания. Об этом заявил первый заместитель главы Госпогранслужбы Украины Василий Серватюк, передает пресс-служба ГПСУ.

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"В рамках подготовки к введению безвизового режима ЕС для Украины Госпогранслужба выполнила задачу по оборудованию пунктов пропуска средствами биометрического контроля и обеспечила доступ к базам данных Интерпола", - отметил он.

При этом отмечается, что результаты работы пограничников выросли после того, как их подключили к базе данных Интерпола.

Как сообщал УНИАН ранее, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что безвизовый режим между Европейским союзом и Украиной может быть введен с 11 июня.

"Так, как мы видим календарь, если не будет там никаких изменений, то можно говорить о том, что безвизовый режим может быть введен с 11 июня 2017 года", - отметил премьер.