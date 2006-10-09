Ющенко обратился к Януковичу с просьбой

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратился к премьер-министру Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой взять под личный контроль создание условий для надлежащего функционирования Высшего административного суда.

Как сообщает пресс-служба Президента, в частности, речь идет об обеспечении суда дополнительным, пригодным для отправления правосудия, помещением.

В своем письме к руководителю правительства Президент отмечает, что обеспокоен ненадлежащим выполнением Государственной программы обеспечения судов помещениями на 2006-2010 годы, отметив, что это угрожает независимому функционированию судебной власти.

«Указанное является одним из негативных факторов, которые делают невозможным успешное проведение судебной реформы в Украине в соответствии с одобренной Концепцией совершенствования судейства для утверждения справедливого суда в Украине в соответствии с европейскими стандартами», – отметил В.ЮЩЕНКО. Он напомнил, что о реализации этой Концепции политические силы договорились в Универсале национального единства.