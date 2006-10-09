Бессмертный: цирк закрылся, но Янукович еще может придти

Лидер “Нашей Украины” Роман БЕССМЕРТНЫЙ заявляет, что пока "Наша Украина" не увидит предложений, которыми можно будет убедить всех рядовых членов блока о необходимости участия в коалиции, никакого поворота назад в переговорах не будет.

"Если Виктору ЯНУКОВИЧУ хочется договариваться, то пусть он после встречи с Президентом придет на Политсовет партии "Наша Украина", который состоит из 176 человек, и попробует их всех убедить", - заявил Р.БЕССМЕРТНЫЙ, слова которого цитирует пресс-служба блока.

По словам Р.БЕССМЕРТНОГО, и партия “Наша Украина”, и одноименный блок имеют право выбора. «А те, кто хочет договариваться, вынуждены будут садиться за стол переговоров с Народным рухом, с Партией промышленников и предпринимателей, с ХДС, с КУНом. Есть политическая процедура, и ее нужно придерживаться", - подчеркнул Р.БЕССМЕРТНЫЙ. “Особенно это касается тех, кто говорил сначала, что нам нужно в оппозицию, а теперь кричат, что нет, спасайте Украину, вы должны быть в большинстве. Мосты сожжены! И пока "Наша Украина" не увидит предложений, которыми можно будет убедить всех рядовых членов "Нашей Украины" в том, что это золото, а не “бяка”, никакого поворота назад не будет", - заявил лидер "Нашей Украины".

Он напомнил, что возглавляет Политсовет партии, который утвердил решение о переходе в оппозицию. “Все, кто после принятия решения об уходе в оппозицию будут рассказывать о коалиции, пусть кладут мандаты - и на все четыре стороны! Все, цирк закрылся! Решение принято. И все разговоры и дискуссии на тему "хочу сюда" прекратились. Я поворачивать оглобли не имею права по Уставу”, - заявил Р.БЕССМЕРТНЫЙ.