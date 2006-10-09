Бессмертный: цирк закрылся, но Янукович еще может придти
Лидер НУ ждет "золотого" предложения
Лидер “Нашей Украины” Роман БЕССМЕРТНЫЙ заявляет, что пока "Наша Украина" не увидит предложений, которыми можно будет убедить всех рядовых членов блока о необходимости участия в коалиции, никакого поворота назад в переговорах не будет.
"Если Виктору ЯНУКОВИЧУ хочется договариваться, то пусть он после встречи с Президентом придет на Политсовет партии "Наша Украина", который состоит из 176 человек, и попробует их всех убедить", - заявил Р.БЕССМЕРТНЫЙ, слова которого цитирует пресс-служба блока.
По словам Р.БЕССМЕРТНОГО, и партия “Наша Украина”, и одноименный блок имеют право выбора. «А те, кто хочет договариваться, вынуждены будут садиться за стол переговоров с Народным рухом, с Партией промышленников и предпринимателей, с ХДС, с КУНом. Есть политическая процедура, и ее нужно придерживаться", - подчеркнул Р.БЕССМЕРТНЫЙ. “Особенно это касается тех, кто говорил сначала, что нам нужно в оппозицию, а теперь кричат, что нет, спасайте Украину, вы должны быть в большинстве. Мосты сожжены! И пока "Наша Украина" не увидит предложений, которыми можно будет убедить всех рядовых членов "Нашей Украины" в том, что это золото, а не “бяка”, никакого поворота назад не будет", - заявил лидер "Нашей Украины".
Он напомнил, что возглавляет Политсовет партии, который утвердил решение о переходе в оппозицию. “Все, кто после принятия решения об уходе в оппозицию будут рассказывать о коалиции, пусть кладут мандаты - и на все четыре стороны! Все, цирк закрылся! Решение принято. И все разговоры и дискуссии на тему "хочу сюда" прекратились. Я поворачивать оглобли не имею права по Уставу”, - заявил Р.БЕССМЕРТНЫЙ.