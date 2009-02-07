У Тимошенко уверяют: никаких тайных переговоров с Москвой

Управление по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров опровергают заявления Уполномоченного Президента по вопросам энергетической безопасности Богдана СОКОЛОВСКОГО о том, что в Москву якобы выехала правительственная делегация для проведения „тайных переговоров”.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров.

Как сообщал УНИАН, Б.СОКОЛОВСКИЙ в телеэфире заявил, что в Москву отбыла правительственная делегация для тайных переговоров с Россией о получении специального кредита. “Вчера в Москву тайно выехала делегация от правительства для проведения переговоров о специальном кредите для предотвращения банкротства НАК “Нафтогаз Украины”, - сказал он.