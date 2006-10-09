Ющенко сказал Европе, что для него вторично, а что суть

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что Европейский Союз должен дать четкий ответ о перспективе евроинтеграции Украины.

Об этом В.ЮЩЕНКО заявил в интервью немецкой газете Handelsblatt (издательская группа Handelsblatt, собственник газеты «Дело»), опубликованном в сегодняшнем номере газеты «Дело».

«Сегодня для Украины важно услышать от ЕС о перспективе интеграции Украины. Это суть. Ответ на вопрос «когда» - вторичен. Ответ на него зависит от того, насколько динамично Украина построит эффективную экономику, высокий уровень жизни граждан, осуществит реализацию прав и свобод человека. Насколько быстро она сможет реализовать проекты, которые обеспечат сближение с ЕС, а в длительной перспективе - интеграцию. Когда у Украины будет два-три десятка интегрированных в европейский рынок проектов, поверьте, тогда и разговор другой будет о сроках. Перспективы в этом плане есть», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент Украины считает важным, чтобы ЕС продемонстрировал свою четкую позицию уже при подготовке новой концепции сотрудничества между Украиной и ЕС. «Для нас очень важно, чтобы нас услышали, конечно, очень важно, чтобы нас поддержали. Особенно сейчас, когда мы формируем новую концепцию сотрудничества между Украиной и ЕС. Мы бы очень хотели, чтобы европейская перспектива Украины была заложена в этом документе», - пояснил он.

В.ЮЩЕНКО также высказал заинтересованность в понимании немецкими политиками целей и стремлений украинского государства и нации. «Мы сегодня не говорим о том, что нам нужно получить ответ о календарных сроках членства Украины в ЕС. Украина хочет одного - мы должны увидеть стратегическую перспективу, должны получить ориентир, путеводный огонь. Государство - это десятки миллионов людей. Они должны осознанно понимать стратегию страны не на год и не на два, а на десятилетия, понимать, куда и зачем мы идем», - добавил глава Украинского государства.