Ющенко подтвердил, что видит «Нашу Украину» в широкой коалиции

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня на встрече с председателем Верховной Рады Александром МОРОЗОМ еще раз высказался за то, чтобы «Наша Украина» вошла в широкую коалицию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в интервью журналистам сам А.МОРОЗ, комментируя свою сегодняшнюю встречу с Президентом.

Он отметил, что сегодня состоится также и встреча Президента с премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, где, по-видимому, этот вопрос также будет обсуждаться.

По его словам, В.ЮЩЕНКО высказался за то, что процесс переговоров относительно создания коалиции необходимо продолжить.

А.МОРОЗ считает, что в соглашении о создании коалиции вполне возможно отобразить все те пункты, которые закреплены в Универсале национального единства. По его словам, обо всем этом шла речь и раньше во время встреч руководителей четырех политических сил («Наша Украина», Партия регионов, СПУ и КПУ). «Нужно было просто не делать каких-то заявлений, хотя они не так принципиальны», - отметил А.МОРОЗ.

Он считает, что необходимо продолжить работу относительно создания широкой коалиции в парламенте, поскольку «перспектива здесь хорошая». А.МОРОЗ не исключает, что переговоры о создании широкой коалиции могут быть продолжены «в ближайшие дни».