В МИД РФ жалуются, что мировая пресса недостаточно освещает вторжения их "гумконвоев" на оккупированный Донбасс

В Министерстве иностранных дел РФ, где ранее обещали обеспечить иностранным журналистам доступ на оккупированный Донбасс, обвинили западные СМИ в недостаточном внимании к отправке на Донбасс так называемых гуманитарных конвоев. Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге в Москве сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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«Я хотела бы затронуть тематику фейковых новостей, лженовостей, которые выдаются за новости, но на самом деле являются прямой дезинформацией. Сегодня я озвучивала информацию, которая говорит и наглядно показывает, что российская сторона отправила в «ДНР» и «ЛНР» более 60 гуманитарных конвоев», - сказала Захарова.

«С чего все начиналось? Все начиналось с твиттов и публикаций в западной прессе о том, что Россия начала вооруженное вторжение на территорию Украины, и гуманитарные конвои, белые фуры с соответствующей маркировкой выдавались за транспорт, перевозящий чуть ли не бронетехнику», - добавила она.

При этом она подчеркнула, что сейчас «почему-то все молчат, почему-то ни одного конвоя российского на территории Донбасса никто не замечает, не твиттит, и статьи на эту тему в западной прессе мы не видим и не увидим».

Захарова заявила, что, по данным ЮНИСЕФ, число нуждающихся в помощи детей на Донбассе достигло 1 млн, и ситуация усугубляется блокадой. Отметим, что по апрельским данным ЮНИСЕФ число нуждающихся в помощи детей в зоне конфликта на Донбассе составляет около 200 тысяч.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля Захарова пообещала западным журналистам решить вопрос с их аккредитацией на временно оккупированном Донбассе и посоветовала озвучивать на брифингах в Москве то, что «наболело» в вопросах работы в том регионе.

Она упрекнула западные СМИ в том, что они не работают на востоке Украины, и, по ее словам, западных журналистов на Донбассе можно «пересчитать на пальцах».

В ответ корреспондент из Швейцарии отметил, что их не пускают на временно оккупированные территории, несмотря на обращение к главарю «ДНР» Александру Захарченко.

«Мы же прекрасно понимаем, что упрек относительно того, что господин Захарченко не ответил на звонок, ко мне адресовать несправедливо, но я хочу вам сказать такую вещь: я думаю, что, услышав, а мы работаем в прямом эфире, скорее всего, есть у меня такое ощущение, что о ваших сложностях в общении с людьми, которые отвечают за работу с прессой в Донбассе, они услышат. Приходите почаще (на брифинги МИД РФ - УНИАН) и озвучивайте, что у вас наболело, и они услышат», - ответила Захарова.

«Я думаю, что и вас сегодня люди в Донецке услышат, что-то мне подсказывает», - сказала Захарова на замечание другого корреспондента о том, что боевики, контролирующие Донбасс, уже несколько лет не выдают аккредитацию для работы на оккупированных территориях.