Почему на самом деле Россия переносит саммит СНГ

Министерство иностранных дел России направило в Исполнительный комитет СНГ в Минске ноту с предложением перенести сроки проведения саммита СНГ на ноябрь, мотивируя такую необходимость «неподготовленной повесткой дня» для встреч на высшем уровне.

Об этом сообщает белорусская служба радио «Свобода».

Между тем, доцент Московского института международных отношений Кирилл КОКТЫШ считает, что таким образом «Россия дала понять, что она очень обиделась на последнюю пресс-конференцию Президента Беларуси Александра ЛУКАШЕНКО для российских журналистов» (А.ЛУКАШЕНКО на пресс-конференции для российских региональных СМИ 29 сентября обвинил Россию в замедлении темпов создания Союзного государства Беларуси и России, а также в установлении «небратских цен на газ» для Беларуси – УНИАН).

Как сообщал УНИАН, А.ЛУКАШЕНКО 7 октября сообщил журналистам, что юбилейный саммит глав государств СНГ, проведение которого ранее планировалось в Минске на 16-17 октября, переносится на конец ноября. При этом Президент Беларуси отметил, что некоторые страны Содружества «считают себя государствами первого ранга и единолично принимают решение о переносе саммита». «Так поступать нельзя. Как раз это и говорит о недостатках в СНГ, которые будут обсуждаться на предстоящем саммите», - сказал глава Белорусского государства.

«В то же время Беларусь готова принять и провести это мероприятие в любое время», - подчеркнул А.ЛУКАШЕНКО.

Проведение юбилейного 15-го саммита стран СНГ планировалось в Минске на 16-17 октября. В рамках саммита должны были состояться заседания Совета глав государств СНГ, Совета глав правительств СНГ и Совета министров иностранных дел СНГ. Планировалось, что в заседании Совета министров иностранных дел СНГ примет участие министр иностранных дел Украины Борис ТАРАСЮК.