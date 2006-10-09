Отказ от вступления в НАТО закроет для Украины путь в ЕС?

Отказ от вступления в НАТО практически сделает невозможным для Украины вступление в Европейский Союз.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сказал координатор международных программ фонда «Демократические инициативы», эксперт Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Александр ПАЛИЙ.

Он считает, что наоборот, вступление в НАТО ускорит вступление Украины в Европейский Союз.

По его словам, на опыте стран, вступивших в Альянс, можно утверждать, что это является залогом успеха при последующей интеграции в евросообщество. Он отметил, что через Альянс в ЕС вступили не только Польша, Чехия, Венгрия, Словакия и Словения, но и Германия, Испания и Греция. Кроме того, Болгария и Румыния – страны, похожие по экономическим и социальным показателям с Украиной, также достаточно бедные и коррумпированные, присоединятся к евросообществу 1 января 2007 года.

А.ПАЛИЙ констатировал, что с 1 января 2007 года до Евросоюза будет входить 27 стран, и из них 21 страна – член НАТО. «Сами участники ЕС и НАТО рассматривают эти организации как две неразрывные составляющие европейской экономико-политической системы, которые обоюдно дополняют друг друга. ЕС отвечает за экономическую составляющую, а НАТО – за вопросы безопасности», - отметил А.ПАЛИЙ.

По его убеждению, после вступления государства в НАТО Европа убеждается, что эта страна находится в сфере евроатлантических ценностей и вопросы безопасности там решены, что автоматически убыстряет вступление в Евросоюз.

В свою очередь научный директор Института Евро-Атлантического сотрудничества Александр СУШКО отметил, что в ЕС 5 стран не являются членами Альянса – Австрия, Финляндия и Швеция, которые вступили в 1995 году, и Мальта и Кипр (вступили в ЕС в 2004 году).

Он отметил, что постсоциалистические страны, интегрируясь как в НАТО, так и в Евросоюз, выполняли процесс адаптации всех сфер жизни к европейским стандартам. А.СУШКО подчеркнул, что критерии членства в НАТО подобны критериям членства в ЕС, но для вступления в Евросоюз необходимо сделать значительно больше.