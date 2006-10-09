Ющенко: Европа недооценивает Украину

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что Европа недооценивает Украину в европейской политике.

Такое мнение В.ЮЩЕНКО высказал в интервью немецкой газете Handelsblatt (издательская группа Handelsblatt, собственник газеты «Дело»), опубликованном в сегодняшнем номере газеты «Дело».

«Мы хотели бы видеть Германию нашим стратегическим партнером. В какой-то мере, я хотел бы сказать, видеть адвоката, который мог бы сопровождать украинские интересы в ЕС как представитель старой Европы, роль которой важна в европейской политике. Прежде всего, в Германии, чтобы понимали, какую логику внешней и внутренней политики выстраивает новая немецкая власть. Мы хотели бы продемонстрировать участие Украины в знаковых европейских проектах. Украина сегодня недооценена в Европе. Мы хотим, чтобы это изменилось», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент также отметил возрастающую роль Германии во внешнеторговых отношениях Украины. «Отношения между Украиной и Германией сегодня - это в первую очередь 5 млрд. евро в инвестициях. За последние полтора года динамика прекрасная. У нас более тысячи предприятий, которые работают совместно с немецкой стороной, с участием немецкого капитала. Мы говорим сегодня о том, что ЕС за последние шесть месяцев стал партнером номер один в проблемах товарооборота по объемам экспорта с Украиной. Это знаковые изменения, которые происходят последние полтора-два года», - пояснил В.ЮЩЕНКО.