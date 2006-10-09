Чорновил называет Безсмертного пятым колесом

Министру иностранных дел Борису Тарасюку не избежать отставки, заявил член Партии регионов Тарас Чорновил.

"Если "НУ" перейдет в оппозицию, то увольнять министров, которые действительно не вписываются в конфигурацию правительства, придется. Мы имеем определенные обязательства сейчас, но оппозиционное положение "НУ" нас от них освободит", - цитирует слова Чорновила пресс-служба Партии регионов.

"Откровенно скажу: отставки уже не избежать Борису Тарасюку - министру иностранных дел. Конечно, это квота президента, но право парламента его утвердить в этой должности, и его же снять", - добавил депутат.

Напомнив, что "право президента внести свою кандидатуру", Чорновил высказал мнение, что "президент так и сделает в случае перехода его партии в оппозицию".

"Все уже говорят о кандидатуре Александра Чалого. Что касается министра юстиции Зварыча, то будем определяться вместе с Кабмином", - добавил депутат.

Он отметил, что "ни оппозиция, ни партия не могут отозвать своих министров, их может освободить только Верховная Рада, поэтому те все заявления Бессмертного о том, что люди должны идти в отставку или будут исключены из партии, несерьезны".

"Предполагаю, что Роман Бессмертный вполне мог самостоятельно, без предварительного согласования с президентом, сделать заявление о переходе блока в оппозицию. Он оскорблен. У него детские амбиции играют", - считает Чорновил.

"Он воображает себя центральной фигурой мироздания. Ему очень хотелось бы где-то быть кем-то, а он оказался на должности пятого колеса в телеге. Такие вещи он не любит. Вспомните, он был все-таки представителем президента Кучмы в парламенте. Был носителем интриг, а сейчас эти интриги не работают", - добавил депутат.

По словам Чорновила, "вся эта история с оппозицией мне напоминает диванчик в кабинете Кучмы, когда там Бессмертный не мог разобраться: есть ли ножки у диванчика, или их там нет?".

Продолжая тему с переходом "Нашей Украины" в оппозицию, депутат отметил: "Наша Украина" хочет в оппозицию, но их никто как оппозиционную силу не воспринимает. Образ оппозиции - за БЮТ".

"Наша Украина" все равно будет нести ответственность за все действия Ющенко. А Ющенко – соответственно за действия "Нашей Украины". И будут тянуть друг друга вниз обоюдно. У Ющенко и так рейтинг покачнулся", - сказал Чорновил.

"У меня такое ощущение: или они хотят окончательно похоронить рейтинг президента, или у них какие-то другие цели", - добавил он.

При этом депутат отметил, что "нашеукраинцы" заявили не только о переходе в оппозицию".

"Они еще сказали, что будут "злой" оппозицией. Кстати, наши оппоненты очень любят замечать грамматические ошибки. Так вот, в этом заявлении они сами сделали ошибку, написав, что идут в "жестокую" оппозицию. Я надеюсь, что это грамматическая ошибка, а не настоящее название их оппозиционности. Такого термина в политической лексике вообще нет", - добавил Чорновил.

Украинская правда