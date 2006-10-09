Яценюку нужны люди, которые “соображают”
Вакантными остаются должности 55 председателей РГА
В Украине на сегодняшний день вакантными остаются должности 55 председателей районных государственных администраций.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель главы Секретариата Президента Арсений ЯЦЕНЮК во время селекторного совещания с председателем Совета министров Автономной Республики Крым, председателями областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций.
По словам А.ЯЦЕНЮКА, сейчас проходят консультации и собеседования с претендентами на примерно половину из этих должностей, на другую же половину идет только подбор возможных кандидатов.
“Нужны люди... которые просто “соображают”, что такое система государственного управления”, – сказал первый заместитель главы Секретариата.