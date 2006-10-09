Министр МВД видит политический след в деле Мельника

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО допускает, что произошло «вмешательство политического фактора» в дело депутата Верховной Рады Крыма, представителя блока "За Януковича!" Александра МЕЛЬНИКА.

Об этом Ю.ЛУЦЕНКО сказал в интервью “5-му каналу” в воскресенье.

По его словам, сначала Генеральная прокуратура Украины, которая видела “все материалы предыдущей нашей работы (речь идет о работе милиции – УНИАН) поддерживала нас” и даже было письмо в Верховную Раду Крыма об открытии дела “конкретно против А.МЕЛЬНИКА”.

В то же время Ю.ЛУЦЕНКО утверждает, что за несколько дней после этого “в прокуратуры доказательств стало намного меньше”. “Я могу лишь допустить, что это свидетельствует о вмешательстве политического фактора в это дело”, - подчеркнул министр.

Он отмечает, что в ближайшее время появится достаточно доказательств, чтобы “прокуратура подала в суд решение о задержании и аресте господина МЕЛЬНИКА”. “Давайте подождем официального решения Генпрокуратуры, а тогда мяч перейдет на сторону милиции”, - сказал Ю.ЛУЦЕНКО,

Он выразил удивление, что в таком резонансном деле не было даже принято решение, чтобы к А.МЕЛЬНИКУ была применена подписка о невыезде. Министр не отбрасывает возможности, что тот может покинуть Украину, прячась от следствия.

Как сообщал УНИАН, 29 сентября сотрудники милиции в Крыму задержали А.МЕЛЬНИКА, подозреваемого в организации убийства двух местных бизнесменов. Его также называют одним из лидеров организованной преступной группировки "Сейлем". Вскоре Генеральная прокуратура Украины заявила, что не нашла в материалах уголовного дела, в котором фигурирует А.МЕЛЬНИК, достаточно доказательств, которые бы свидетельствовали о его вине, и поэтому считает нецелесообразным последующее его содержание под стражей.