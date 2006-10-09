Луценко не собирается уходить в отставку

Во вторник у министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКА запланирована встреча с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, где будет идти речь о новых политических обстоятельствах, возникших после заявления Романа БЕЗСМЕРТНОГО относительно перехода “Нашей Украины” в оппозицию.

Об этом Ю.ЛУЦЕНКО сказал в интервью “5-му каналу” в воскресенье.

Он отметил, что не должен никоим образом выполнять решения этой политической силы, поскольку он не является членом партии. “Но тем не меньше я буду иметь с Президентом разговор о последующем поведении всех тех, кто является представителями Майдана демократических сил в нынешнем правительстве”, - отметил министр.

Ю ЛУЦЕНКО заявляет, что он останется в должности министра внутренних дел, если ему не “будут спутывать руки, ноги и будут позволять делать то, что делал все эти полтора года”. Он отметил, что во время его назначения в новое правительство ему пообещали, что условия для работы останутся такими, как и раньше.

В то же время Ю.ЛУЦЕНКО подчеркнул, что на сегодня “есть желание и у парламента, и у Кабмина установить тотальный контроль над кадровой, и даже оперативной работой милиции”.

Министр отметил, что создаются разные комиссии, целью которых является «если нельзя ЛУЦЕНКА приручить, то нужно его подвесить на крючки». «Я этих крючков не боюсь», - заявил министр.

Он сознался, что прекрасно понимает, что Верховная Рада может заслушать отчет министра внутренних дел и проголосовать за его отставку. «В такой ситуации я спокойно пойду на гражданскую службу», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.