Забытая рана Европы

Мир не стоит на месте. Жизнь так устроена, что внимание мирового сообщества фокусируется там, где жарче и страшней. Сейчас все взгляды направлены в Сирию и к поиску решения этого сирийского ребуса. Развязки там не видно, но затяжные конфликты меньшей интенсивности отходят на второй план. И как бы нам, украинцам, ни было больно от очередной утренней сводки с линии фронта на Донбассе, в планетарном масштабе это давно не новость номер один.

Первый визит Рекса Тиллерсона в Москву в новом для себя качестве Госсекретаря США ожидаемо вызвал большой интерес. Его полномочия и ответственность сейчас в корне отличаются от времён управления ExxonMobil и получения российского Ордена Дружбы, который Кремль раздает направо и налево.

Использование химического оружия в Сирии и последующий за этим ракетный удар американских «Томагавков» по военному аэродрому друга России Асада – эти события предопределили повестку российско-американских переговоров.

США и Запад в целом, официально никогда не признают захват украинский территорий, но упершись в кремлевское «это всё наша русская земля», сделать ничего особо не могут.

Скупая информация по украинскому вопросу говорит о том, что конфликт на Донбассе и оккупированный Крым как бы уходит за скобки, и фиксируется новое статус-кво. Это не значит, что будет какая-то «большая» сделка и Украину на что-то или кого-то обменяют, например, на переезд в Подмосковье того же президента Сирии.

Понятно, что США и Запад в целом, официально никогда не признают захват украинский территорий, но упершись в кремлевское «это всё наша русская земля», сделать ничего особо не могут. Варианта два: против российских танков выставить свои (что не было сделано даже в разгар боёв) или оставить как есть.

Достигнутая договорённость глав внешнеполитических ведомств РФ и США о восстановлении канала связи по ситуации на Донбассе на земле ничего не изменит. Только с помощником президента РФ Сурковым, курирующим в Кремле захваченные части Донецкой и Луганской областей, будет встречаться не Виктория Нуланд, а другой американский высокопоставленный дипломат. Разве что шутки про печенье, с помощью которого «произошёл» Майдан, окончательно уйдут в историю. Переговоры с Россией по Донбассу независимо от формата, будь то «нормандская четверка» или американо-российский диалог, давно превратились в бесполезный ритуал.

Важно другое. Несмотря на различные заявления в ходе предвыборной кампании в США, новая администрация прекрасно понимает, кто на кого напал, и историями про шахтеров и трактористов их не проведёшь. Тиллерсон прямо заявил, что пока РФ не выполнит Минские соглашения - то есть пока не покинет Донбасс, - Украина будет препятствием для улучшения отношений между США и Россией.

В краткосрочной перспективе, особенно в разгар сирийской кампании, скорее всего, на восточном фронте будет затишье, но шансов на длительный мир практически нет.

«Сливать» Донбасс Кремль не собирается, а наоборот, продолжает поудобней пристраивать к себе этот украинский регион. В результате, сохранятся антироссийские санкции на всех уровнях. Хотя об их отмене уже не говорят даже самые «верные» российские лоббисты в ЕС.

Складывается впечатление, что позиция коллективного Запада свелась к единственному принципиальному требованию к Кремлю – не проводить новых масштабных атак против Украины. В краткосрочной перспективе, особенно в разгар сирийской кампании, скорее всего, на восточном фронте будет затишье, но шансов на длительный мир практически нет.

Не случайно Кремль жалуется США на «насильственную украинизацию в Украине» и просит «нейтрализовать реваншистские настроения украинской «партии войны».

Чем ближе выборы 2018-го года в России, тем чаще и больше будет протестных вспышек среди населения. И очевидно, тем больше власти понадобится рычагов давления на электорат и способов поднятия своего рейтинга. Война с внешним врагом – это «семь бед – один ответ» для российской власти: и отвлекает от внутренних проблем, особенно экономических, и создаёт имидж народа-победителя. Так что опция «ненависть к Украине» может быть включена в любой момент. А нам нужно научиться жить в условиях постоянного конфликта.

Роман Цимбалюк, Москва