Кто хочет усмотреть измену, увидит ее везде: ONUKA прокомментировала скандал с саудтреком к российскому фильму

Украинская певица, фронт-вумент группы ONUKA Наталья Жижченко, которая известна своей патриотической позицией, прокомментировала скандал вокруг того, что песня группы стала саундтреком к российскому фильму «Притяжение» Федора Бондарчука. Об этом она рассказала в эфире украинской радиостанции.

Речь идет о треке "1986" группы с альбома "Отсчет".

Артистка пояснила, что свою позицию доказала, а вот что касается саундтрека группы, то стоит учитывать и то, что существует лейбл, который занимается своими механизмами».

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«Все устали от хейтерства. Единственное что я могу сказать: как артист я свою позицию зафиксировала, что у меня нет гастролей в России... Есть менеджмент, есть лейбл, который занимается своими механизмами. Мне кажется, что те, кто хотят видеть измену, они увидят везде - там, где ее нет», - сказала певица.

Напомним, в сети поднялся новый скандал вокруг группы ONUKA. Украинский художник Иван Семесюк на своей странице в Facebook обвинил электро-фолк группу в сотрудничестве и получении денег от страны-агрессора России. Семесюк отметил, что группа "ONUKA" получила гонорар за использование песни в новом российском фильме Федора Бондарчука "Притяжение".

«Действительно, в официальном релизе никакой "ONUKA" в саундтреке нового фильма режиссера Ф. Бондарчука нет. А по факту – в фильме трек есть. То есть "ONUKA", не снимая в полете пышной вышиванки, продала трек туда, куда она не ездит из патриотических соображений (это трогательно)», – написал он.