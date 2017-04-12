Лавров заговорил о "двустороннем канале" для контактов с Вашингтоном по Донбассу

У России и США общая позиция насчет необходимости выполнения Минских соглашений. Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил на пресс-конференции с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном сегодня в Москве.

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"Мы коснулись кризиса в Украине, у нас единая позиция о том, что Минские договоренности 2015 года должны выполняться", - сказал он.

Лавров заявил, что стороны вспомнили, как при предыдущей администрации США был налажен двусторонний канал консультаций между Москвой и Вашингтоном в дополнение к "нормандской четверки".

"Мы почувствовали заинтересованность нынешней администрации продолжить двусторонние контакты на эту тему с тем, чтобы помогать искать практические пути реализации в полной мере Минских договоренностей. Мы будем приветствовать такие усилия, мы к ним готовы", - сказал Лавров.