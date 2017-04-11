Замороженный конфликт на Донбассе заблокирует вступление Украины в НАТО и ЕС - спецпредставитель Германии

Замороженный конфликт на Донбассе даст возможность России влиять на политические процессы в Украине, что будет препятствовать вступлению Украины в ЕС или НАТО. Об этом заявил специальный представитель правительства Германии в ОБСЕ Гернот Эрлер в интервью "Европейской правде".

По его словам, поэтому Россия стремится на Востоке Украины создать "замороженный конфликт".

"Ведь замороженный конфликт на Донбассе дал бы России рычаг влияния на украинский политический процесс. Этого было бы достаточно, чтобы предотвратить членство Украины в НАТО или ЕС Однако, конечно, это не является официально провозглашенной политикой РФ. Мы можем только спекулировать о таких ее намерениях, судя из предыдущих конфликтов. Ведь в России существовали и другие идеи, например о "Новороссии", а сейчас о ней речь не идет вообще", - сказал Эрлер.

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Эрлер отметил также, что Россия всегда поддерживает именно сепаратистские движения в локальных конфликтах, как например в Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье.

"Официально Россия выступает за суверенитет и целостность Украины и говорит о сугубо внутреннем конфликте. Однако это, в свою очередь, не отрицает того, что целью России является именно рычаг влияния на внутреннюю и внешнюю политику Украины", - сказал он, добавив, что Россия «фактически согласилась, что она является участником конфликта. И в целом это можно назвать успехом западной дипломатии», ведь в Минске на встречах трехсторонней контактной группы она представлена именно как сторона конфликта.

Как сообщал УНИАН ранее, министры иностранных дел стран "Большой семерки" (США, Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия и Япония) призвали Российскую Федерацию использовать ее влияние на боевиков на временно оккупированной части Донбасса в вопросе выполнения Минских соглашений. Об этом говорится в совместном коммюнике по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран G7 в Луцце, обнародованном на сайте Министерства иностранных дел Италии.

"Мы придаем особое значение нашей приверженности к выполнению Минских соглашений, чтобы достичь мирного, устойчивого и длительного урегулирования конфликта на востоке Украины", - подчеркнули главы МИД "Большой семерки".