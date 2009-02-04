Томенко хочет, чтобы страна поименно знала нардепов-прогульщиков

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО заявляет, что начиная с IV сессии в парламенте будет выполняться Регламент ВР об обязательной письменной регистрации депутатов на пленарных заседаниях, а вся информация относительно депутатов-прогульщиков будет обнародоваться.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.

По словам Н.ТОМЕНКО, «время наводить порядок в стенах Верховной Рады» и предпринимать адекватные меры в отношении депутатов-прогульщиков.

Заместитель председателя ВР напомнил, что он уже неоднократно поднимал вопрос применения конкретных мер в отношении тех народных депутатов, которые без уважительных причин не являются на пленарные заседания.

«Сейчас обсуждаются возможные варианты, как удерживать средства заработной платы у тех, кто прогуливает заседания. Начиная с IV сессии будет выполняться ст. 26 Регламента ВР о процедуре регистрации путем собственноручной подписи и информация будет обнародоваться по результатам этой регистрации», - сказал он.

По просьбе журналистов Н.ТОМЕНКО предоставил список отсутствующих народных депутатов по результатам письменной поименной регистрации. В частности, по состоянию на 11.42 зарегистрированы 353 народных депутата, отсутствуют - 96.

Среди отсутствующих 55 депутатов от Партии регионов, 24 – от БЮТ, 14 – от НУ-НС, 2 – от Блока Литвина и 1 - от коммунистов.