Кужель даст пресс-конференцию в УНИАН
11:50, 04 февраля 2009Политика
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Сегодня в 15.30 в информационном агентстве УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Что пообещала власть предпринимателям: спасение или обнищание? Ответ на требования бизнеса".
Участники пресс-конференции: председатель Государственного комитета по регуляторной политике и предпринимательству Александра КУЖЕЛЬ; президент Института политического анализа и социального прогноза Александр ВОЛКОВ; председатель Национального комитета спасения бизнеса и экономики Украины Валерий ЧЕРНЕНКО; заместитель председательствующего Национального комитета спасения бизнеса и экономики Украины Виталий АПОСТОЛОВ.
Адрес: ул. Крещатик, 4, конференц-зал.
Вход – по редакционным удостоверениям.
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