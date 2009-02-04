Кужель даст пресс-конференцию в УНИАН

Сегодня в 15.30 в информационном агентстве УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Что пообещала власть предпринимателям: спасение или обнищание? Ответ на требования бизнеса".

Участники пресс-конференции: председатель Государственного комитета по регуляторной политике и предпринимательству Александра КУЖЕЛЬ; президент Института политического анализа и социального прогноза Александр ВОЛКОВ; председатель Национального комитета спасения бизнеса и экономики Украины Валерий ЧЕРНЕНКО; заместитель председательствующего Национального комитета спасения бизнеса и экономики Украины Виталий АПОСТОЛОВ.

Адрес: ул. Крещатик, 4, конференц-зал.

Вход – по редакционным удостоверениям.