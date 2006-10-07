Янукович поздравил Путина по телефону

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ провел телефонный разговор с Президентом Российской Федерации Владимиром ПУТИНЫМ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства.

В ходе разговора В.ЯНУКОВИЧ, в частности, поздравил российского Президента с днем рождения.

Пресс-служба не сообщает других деталей разговора.

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент РФ В.ПУТИН празднует свое 54-летие.