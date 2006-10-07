Янукович поздравил Путина по телефону
15:57, 07 октября 2006Политика
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Все остальное знают только они вдвоем
Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ провел телефонный разговор с Президентом Российской Федерации Владимиром ПУТИНЫМ.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства.
В ходе разговора В.ЯНУКОВИЧ, в частности, поздравил российского Президента с днем рождения.
Пресс-служба не сообщает других деталей разговора.
Как сообщал УНИАН, сегодня Президент РФ В.ПУТИН празднует свое 54-летие.
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