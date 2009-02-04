Тимошенко уверена, что ее не съедят

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО уверена, что Верховная Рада Украины не проголосует за отставку действующего Кабинета Министров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на заседании правительства.

Премьер отметила, что в четверг в десять часов в Верховной Раде Украины планируется заслушать отчет правительства, и напомнила, что Партия регионов выступила с инициативой высказать недоверие правительству и отправить его в отставку.

«Все, за что берется Партия регионов, из этого никогда ничего не выходит. Поэтому, чтобы у нас не было никаких волнений, – тут речь идет абсолютно не об отставке, она не будет завтра в зале проголосована. В то же время, мы все готовимся присутствовать в зале», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер подчеркнула, что все министры и Секретариат КМУ в целом готовятся к отчету правительства. Ю.ТИМОШЕНКО обратилась к министрам с просьбой предоставить Секретариату все материалы, которые будут необходимы для отчета.

«Я просила бы предоставлять в оперативном порядке (документы – УНИАН) и сделать так, чтобы завтра мы смогли на самом деле продемонстрировать, из какого сложного состояния мы вытянули Украину после легендарного «эффективного» правления Партии регионов», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.