Поддержка Партии регионов в Луганске сократилась (опрос)

64,83% жителей Луганска на сегодня поддерживают действия Партии регионов. Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Луганского городского совета, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Управлением внутренней политики Луганского горисполкома. 26 марта за Партию регионов отдали голоса 70,4% луганчан.

У Коммунистической партии Украины в Луганске сейчас 5,48% сторонников (на выборах - 3,5), у Социалистической партии – 3,68% (0,9), Прогрессивной социалистической партии Украины - 2,05% (7,7), “Нашей Украины” – 1,58% (2,03). Блок Юлии Тимошенко в сообщении пресс-службы не назван (на выборах - 5,4%).

Согласно результатам опроса, главными проблемами города респонденты назвали жилищно-коммунальные (58,83%), ремонт дорог (38,97%), создание новых рабочих мест (30,51%), благоустройство города (24,65%), борьбу с наркоманией и преступностью (23,81%), строительство жилья (20,56%) и молодежные проблемы (20,37%).

В опросе, который был проведен в конце сентября, приняли участие 1075 луганчан старше 18 лет.