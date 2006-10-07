У Министерства обороны есть 33 самолета для НАТО

„Украинская авиационная транспортная компания” уже сегодня имеет в полной готовности 18 самолетов для выполнения стратегических транспортных перевозок НАТО.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, об этом сегодня заявил генеральный директор Государственного предприятия Минобороны Украины „Украинская авиационная транспортная компания” Виталий ПОПОВ, комментируя решение Верховной Рады от 5 октября, которым было дано согласие на использование стратегической транспортной авиации Украины в операциях и учениях НАТО.

В.ПОПОВ также подчеркнул, что „коллектив компании имеет достаточно большой опыт подобных перевозок, и принятое Верховной Радой решения позволит закрепить авторитет Украины на международном рынке авиаперевозок и обеспечить поступление дополнительных средств в государственный бюджет”.

Генеральный директор „УАТК” отметил, что, кроме 18 летающих бортов, компания имеет на хранении еще 15 самолетов, которые в случае необходимости можно поднять в воздух на протяжении одного месяца.