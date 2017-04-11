Год во главе правительства: Гройсман дает пресс-конференцию по итогам работы Кабмина (событие завершено)
11:00, 11 апреля 2017Политика
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Гройсман подводит итоги года деятельности правительства.
Гройсман дает пресс-конференцию по итогам года работы Кабмина / Фото УНИАН
Во вторник, 11 апреля, проходит пресс-конференция премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Об этом сообщается на сайте правительственного портала.
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"11 апреля состоится пресс-конференция премьер-министра Украины Владимира Гройсмана по итогам года деятельности правительства", - говорится в сообщении.
Она началась в 11:00.
Ранее представитель президента Украины в парламенте, депутат от "Блока Петра Порошенко" Ирина Луценко заявила, что в коалиции не видят необходимости менять правительство.
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Новость в сюжете: Пресс-конференция Гройсмана