Год во главе правительства: Гройсман дает пресс-конференцию по итогам работы Кабмина (событие завершено)

Во вторник, 11 апреля, проходит пресс-конференция премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Об этом сообщается на сайте правительственного портала.

Читайте такжеЭксперты не увидели оснований для отставки правительства Гройсмана - опрос

"11 апреля состоится пресс-конференция премьер-министра Украины Владимира Гройсмана по итогам года деятельности правительства", - говорится в сообщении.

Она началась в 11:00.

Ранее представитель президента Украины в парламенте, депутат от "Блока Петра Порошенко" Ирина Луценко заявила, что в коалиции не видят необходимости менять правительство.