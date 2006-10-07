Ющенко направил поздравление Путину

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО направил поздравление Президенту Российской Федерации Владимиру ПУТИНУ по случаю дня рождения.

Об этом сообщили УНИАН в официальном представительстве главы Украинского государства (Сегодня Президент РФ отмечает свое 54-летие. - УНИАН).

В.ЮЩЕНКО выразил убеждение, что “наши совместные усилия, направленные на развитие добрососедских и партнерских украинско-российских отношений во всех сферах, полностью отвечают стремлениям и интересам народов Украины и Российской Федерации, а также способствуют укреплению стабильности и безопасности в Европе”.

Также Президент Украины надеется, что “в ближайшее время мы продлим наш конструктивный диалог”. Пользуясь случаем, В.ЮЩЕНКО подтвердил приглашение В.ПУТИНУ посетить Украину.

“Сердечно желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, счастья, крепкого здоровья и благополучия Вашей семье и близким, успехов в ответственной государственной деятельности на благо и процветание дружеского российского народа”, говорится в поздравлении.