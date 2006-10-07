Депутат Кириленко: широкая коалиция может состояться

Народный депутат от «Нашей Украины» Вячеслав КИРИЛЕНКО считает, что широкая коалиция может состояться только в том случае, если Универсал национального единства будет поддержан в поименном режиме как документ Верховной Радой.

Об этом он сказал в интервью газете «Зеркало недели», опубликованном сегодня.

По словам В.КИРИЛЕНКО, Универсал - политический документ, который так или иначе влияет на политическую реальность в стране. Депутат уверен, что именно подписание Универсала сделало возможным появление действующего Кабинета Министров и внесение кандидатуры Виктора ЯНУКОВИЧА на должность премьер-министра. Поэтому, как сказал В.КИРИЛЕНКО, «если Партия регионов не готова или не хочет выполнять положения Универсала, то следствием этого может быть лишь отставка премьера и всего Кабинета».

Также депутат «Нашей Украины» против того, чтобы министры от блока были отозваны из правительства. «А почему наши министры должны уходить из правительства? Универсал не выполняют премьер-министр и Партия регионов», - отметил В.КИРИЛЕНКО, добавив, что «при таких обстоятельствах в отставку должен идти весь состав Кабинета министров, начиная с премьер-министра».

Другое дело, напомнил В.КИРИЛЕНКО, что в парламенте есть антикризисная коалиция, имеющая постоянное большинство, «и она с этим может не согласиться. Тогда Универсал прекратит свое существование де-факто».