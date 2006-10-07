Ровенский облсовет не дал согласия на повышение тарифов на коммунальные услуги.

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали большинство депутатов облсовета, которые представляют фракции БЮТ, СПУ и Украинской народной партии (УНП).

Неудовлетворение по поводу такого решения депутатов выразил в интервью журналистам глава облгосадминистрации Виктор МАТЧУК, который отметил, что таким образом некоторые политические силы пытаются заработать политический капитал или решить собственные кадровые проблемы во власти. Накануне на пресс-конференции губернатор высказал мнение, что альтернативы повышению стоимости коммунальных услуг не существует.

В то же время один из непримиримых противников изменения тарифов, председатель областной организации партии “Батькивщина” Юрий ПРОКОПЧУК заявил, что такая позиция его коллег-депутатов – это не политический заказ, а трезвый подход к ситуации, ведь вопрос, по его мнению, для большинства людей стоит так: или платить повышенные тарифы и умереть от голода, или поддержать требования оппозиции, касающиеся справедливого урегулирования этого вопроса.

При этом председатель облсовета Александр ДАНИЛЬЧУК, который также представляет фракцию БЮТ в облсовете, сообщил, что решение о новых тарифах следует принимать немедленно. По этому поводу, по его словам, в следующий понедельник депутаты облсовета снова соберутся на внеочередную сессию.