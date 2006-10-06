Планируется встреча Президента, премьера и главы ВР по созданию широкой коалиции

Есть договоренность о том, что в понедельник, 9 октября, состоится встреча в формате “трех” – Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ. Об этом сообщил в интервью Парламентскому каналу О.Мороз.

По его словам, на этой встрече, в частности, будет обсуждаться и создание широкой коалиции.

А.Мороз считает, что в этом вопросе не нужно опираться только на высказывания лидеров “Нашей Украины”, но и не забывать, что неформальным лидером этой политической силы является В.Ющенко. О.Мороз считает, что отношение Президента Украины к созданию широкой коалиции “полностью совпадает с моим виденьем и с виденьем премьер-министра Украины”.

По мнению председателя ВР, “если хотим стабильность в действиях власти, ясности”, то необходимо создавать широкую коалицию. По его словам, эта работа продолжается.

Говоря о заявлениях лидера “Нашей Украины” Романа БЕССМЕРТНОГО, А.Мороз отметил, что “не хотел бы резко что-то выражаться”, чтобы не помешать процессу создания коалиции.

А.Мороз сказал, что “я, возможно, наибольший сторонник расширенной коалиции, потому что это гарантия стабильности не только работы парламента, но и власти вообще”. Он отметил, что не видит проблемы в том, что в основу соглашения о создании коалиции было положен Универсал национального единства. По его словам, одна из политических сил (КПУ. – УНИАН) подписала его с оговорками, пусть и соглашение подпишет с такими же оговорками. А.Мороз убежден, что “все уладится как следует”.