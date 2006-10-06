Никаких оснований для роспуска ВР нет

Никаких оснований для роспуска Верховной Рады нет. Об этом сказал председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ в интервью Парламентскому каналу.

По его словам, парламент будет работать “до 2009 года как положено”. Он отметил, что это прекрасно понимают даже те, кто говорит о возможности роспуска нынешней Верховной Рады.

По словам А.МОРОЗА, рабочая группа, работающая над проектом Государственного бюджета на 2007 год, сделает все для того, чтобы были учтены предложения, замечания и был подготовлен такой документ, который будет поддержан Верховной Радой в первом чтении и принят окончательно до конца текущего года.

А.МОРОЗ считает, что законопроект о госбюджете будет подготовлен так, чтобы Президент Украины не наложил вето на данный закон.

По его словам, даже если и будет вето на закон о госбюджете, то “само по себе это обстоятельство не означает возможности роспуска парламента”. “Пусть успокоятся те, кто об этом говорит”, - сказал А.МОРОЗ.

Он отметил, что нынешний состав парламента будет работать до 2009 года, как предусмотрено Конституцией и законодательством Украины.

Как сообщал УНИАН, вчера лидер фракции "Наша Украина" Роман БЕЗСМЕРТНЫЙ не исключил, что парламент будет распущен в случае непринятия им государственного бюджета.