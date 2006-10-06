Регионы могли бы отменить депутатские льготы, если бы не Тимошенко

Вице-премьер-министр Украины Владимир РЫБАК убежден, что фракция Партии регионов в парламенте не голосовала сегодня за отмену депутатских льгот из-за “политических игр”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.РЫБАК заявил в прямом эфире телеканала “1+1”.

“Я думаю, что у депутатов есть возможность отказаться от льгот, но здесь политика примешивается. Я знаю, что во фракции Регионов есть люди, которые готовы отказаться, но это уже политические игры”, - сказал вице-премьер.

“Парламент есть парламент. Там есть свои особенности, все зависит от того, кто вносит эти предложения. Здесь есть определенные нюансы политические”, - добавил В.РЫБАК, в то же время отметив, что это только его личное мнение.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада Украины не поддержала два законопроекта об отмене льгот для народных депутатов.

Парламент не поддержал в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Закон Украины «О статусе народного депутата Украины» (относительно упорядочения деятельности и отмены льгот», внесенный народным депутатом Борисом БЕСПАЛЫМ (фракция “Наша Украина). За данный законопроект проголосовали лишь 206 из 425 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Также ВР не поддержала в первом чтении законопроект с аналогичным названием, внесенный народными депутатами, среди которых лидер фракции БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО. За данный законопроект проголосовали 215 из 425 депутатов, зарегистрированных в зале.

За оба законопроекта почти в полном составе не голосовала фракция Партии регионов.