Будет ли распущен парламент?

Конституция Украины не предусматривает досрочного прекращения полномочий Верховной Рады из-за непринятия государственного бюджета - заявил корреспонденту УНИАН руководитель Центра политико-правовых реформ Виктор ТИМОЩУК.

„Такой конституционной нормы нет”, - отметил он.

В.ТИМОЩУК считает, что в данном случае „возможно, произошла подмена понятий, потому что в некоторых проектах коалиционных соглашений, по крайней мере, в тех, которые готовились с участием „Нашей Украины”, среди оснований роспуска коалиции и досрочного прекращения полномочий правительства, действительно есть упоминание о непринятии государственного бюджета – то, что могло засвидетельствовать факт несостоятельности коалиции. Даже если бюджет на новый финансовый год не принят, то это означает, что государство живет по принципам бюджета прошлого года, но это не может быть основаниями для роспуска парламента”.

В.ТИМОЩУК также отмечает, что акты правительства, на случай несоответствия их программе Президента, могут быть лишь остановлены Президентом, а не отменены.

„В Конституции прямо сказано, что в таком случае речь идет не об отмене или праве вето на акты правительства, а об остановке их действия с одновременным обращением к Конституционному суду”, сказал он.

При этом, по словам политолога, Конституция не связывает такую остановку с несоответствием программе Президента, имеется в виду лишь несоответствие актов правительства Конституции и законам государства.

„Вполне очевидно, что в наших условиях программа Президента и позиции правительства могут не совпадать. Заметно, что антикризисная коалиция не совсем разделяет ценности Президента, его виденье тех или иных проблем, но основными политическими игроками в настоящее время являются парламентское большинство и соответственно правительство. С этим нужно считаться”, - сказал В.ТИМОЩУК.

Как сообщал УНИАН, 5 октября лидер фракции “Наша Украина” Роман БЕССМЕРТНЫЙ в эфире “5 канала” выразил мнение, что парламент будет распущен в случае непринятия им государственного бюджета.

"Если коалиция понимает всю пикантность своей ситуации, то она должна учитывать позицию Президента и "Нашей Украины". Если этого не произойдет, то этот вариант (роспуска) является вероятным, но я вижу много способов его избежать", - в частности отметил Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

Одним из вариантов недопущения такой ситуации он назвал диалог коалиции с блоком “Наша Украина”.