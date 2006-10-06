«Наша Украина» в оппозиции, и антикризисной коалиции надо смириться с этим

«Наша Украина» сегодня в оппозиции, и антикризисной коалиции необходимо принять и смириться с этим.

Об этом в интервью корреспонденту УНИАН заявила руководитель информационного управления блока «Наша Украина» Татьяна МОКРИДИ, комментируя сегодняшнее заявление лидеров антикризисной коалиции.

По ее словам, вообще-то комментировать нечего, поскольку смешными выглядят обвинения со стороны так называемых антикризовиков в адрес «Нашей Украины» в каких-то инсинуациях и клевете.

«Мы слышим это от тех, кто сегодня не выполняет Универсал, отказался его включать в коалиционное соглашение, тем самым отказавшись от идеи единения нации», - сказала Т.МОКРИДИ, добавив, что для “Нашей Украины” Универсал остается тем документом, который они «возьмут на вооружение и будут пытаться выполнять даже в оппозиции».

Как сообщал УНИАН, сегодня антикризисная коалиция распространила заявление, в котором отметила, что остается открытой для продолжения переговоров с блоком «Наша Украина».

В документе отмечалось, что представители антикризисной коалиции оставляют “на совести авторов откровенные инсинуации и клевету” в их адрес.

“Антикризисная коалиция, созданная в полном соответствии с Конституцией Украины, с начала своего существования разделяет идеологию национального единения, которая была предложена Президентом Украины и закреплена в Универсале национального единства”, - также отмечалось в заявлении.