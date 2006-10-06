Одной из приоритетных задач правительства будет борьба с коррупцией
18:26, 06 октября 2006Политика
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Это не только украинская болезнь
Премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что среди приоритетных задач правительства будет борьба с коррупцией.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая перед послами иностранных государств, аккредитованными в Украине.
По словам В.ЯНУКОВИЧА, для этого будут задействованы все возможности, в первую очередь, экономические. «Мы хотим сотрудничать с международным содружеством, поскольку это не только украинская болезнь», - сказал он.
В.ЯНУКОВИЧ также заметил, что правительство ежедневно работает над детальным планом реформ. «Мы намерены вовлечь в эту работу ведущие международные консалтинговые компании», - сообщил он.
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