Заявление антикризисной коалиции

Антикризисная коалиция остается открытой для продолжения переговоров с блоком «Наша Украина».

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении антикризисной коалиции в Верховной Раде, которую подписали руководитель фракции Партии регионов Раиса БОГАТЫРЕВА, руководитель фракции Социалистической партии Украины Василий ЦУШКО и руководитель фракции Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО.

В документе напоминается, что депутатская фракция «Наша Украина» распространила заявление о прекращении переговоров с антикризисной коалицией и переходе в оппозицию к действующему правительству.

“Оставляя на совести авторов откровенные инсинуации и клевету в наш адрес”, лидеры антикризисной коалиции считают необходимым заявить следующее.

“Антикризисная коалиция, созданная в полном соответствии с Конституцией Украины, с начала своего существования разделяет идеологию национального единения, которая была предложена Президентом Украины и закреплена в Универсале национального единства”, - отмечается в заявлении.

“Мы заявили о готовности к расширению нашей коалиции и последовательно вели переговоры об этом с «Нашей Украиной». Понимая всю сложность этого процесса, мы настойчиво шли к сближению позиций и поиску компромиссов. В значительной мере нам это удалось”, - констатируют лидеры коалиции.

Они утверждают, что “на заключительном этапе переговоров в позиции «Нашей Украины» в очередной раз взяли верх амбиции и попытки любой ценой навязать другим собственную идеологию и условия сотрудничества”. “Нам фактически предлагали отказаться от собственных программных принципов, которые были поддержаны нашими избирателями”, - отмечают авторы заявления.

По их словам, «не сумев реализовать свой сценарий переговоров, «Наша Украина», в присущей ей манере, обвинила в их срыве антикризисную коалицию. Мы отвергаем все обвинения в наш адрес. Мы признаем право «Нашей Украины» на собственное определение своего места в политическом пространстве государства”.

В то же время, лидеры антикризисной коалиции решительно подчеркивают: «Достижение национального единства, подъем экономики и улучшение жизни людей возможно лишь при условии понимания между ведущими политическими силами. Поэтому антикризисная коалиция остается открытой для продолжения переговоров с «Нашей Украиной».

Они заявляют, что антикризисная коалиция и созданное ею правительство не допустят дестабилизации ситуации в стране, будут и в дальнейшем настойчиво работать над укреплением авторитета государства и улучшением благосостояния граждан.

Как сообщал УНИАН, 4 октября лидер блока «Наша Украина» Роман БЕССМЕРТНЫЙ заявил, что «Наша Украина» переходит в оппозицию к правительственной коалиции и отзывает своих министров.