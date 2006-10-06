Балога назначил своим советником ”голос Кучмы”

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА назначил своим советником Василия БАЗИВА, который ранее работал руководителем Главной аналитической службы Администрации Президента Леонида КУЧМЫ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.БАЛОГА сообщил сегодня на брифинге.

Отвечая на вопрос, не огорчает ли его тот факт, что в свое время В.БАЗИВ был «голосом КУЧМЫ», В.БАЛОГА сказал: «Я считаю, что все, что есть хорошее в государстве, кто может мыслить по-современному, кто может давать полезные советы, я считаю, что эти люди должны работать».

Справка УНИАН. В 2003-2004 годах В.БАЗИВ работал заместителем председателя Администрации Президента - руководителем Главной аналитической службы администрации.