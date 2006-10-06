Тарасюк сдался на милость Президента

Министр иностранных дел Украины Борис ТАРАСЮК заявляет, что его дальнейшее пребывание в должности главы внешнеполитического ведомства будет зависеть от решения Президента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Б.ТАРАСЮК сказал в интервью журналистам.

«Это будет зависеть от решения Президента, поскольку, согласно Конституции, Президент имеет право выдвигать кандидатуру министра иностранных дел, так же и процесс освобождения должен осуществляться», - сказал он.

Отвечая на вопрос журналистов, может ли он пойти против решения блока «Наша Украина», который решил идти в оппозицию и хочет отозвать своих министров из правительства, Б.ТАРАСЮК сказал: «Есть обязательства политические, и есть обязательства по Конституции. В данном случае необходимо исходить из того, что Конституция имеет высший порядок и высшую силу, чем политические вопросы, и вопросы даже законов, поскольку Конституция является высшим законом».

Отвечая на вопрос, была ли у него встреча с Президентом по этому поводу, Б.ТАРАСЮК отметил, что еще не было, но должна состояться.

Как сообщал УНИАН, 4 октября Р.БЕССМЕРТНЫЙ заявил, что «Наша Украина» переходит в оппозицию к правительственной коалиции и отзывает своих министров.

5 октября блок «Наша Украина» рекомендовал своим министрам на ближайшем заседании правительства подать в отставку.

Министрами по квоте “Нашей Украины” является Игорь ЛИХОВИЙ (министр культуры); Юрий ПОЛЯЧЕНКО (министр здравоохранения); Юрий ПАВЛЕНКО (министр по делам семьи, молодежи и спорта); Роман ЗВАРИЧ (министр юстиции).

В то же время министр иностранных дел Б.ТАРАСЮК и министр обороны Анатолий ГРИЦЕНКО назначены на свои должности по квоте Президента.

4 октября Политсовет партии Народный рух Украины, которую возглавляет Б.ТАРАСЮК, принял решение о переходе в оппозицию.