Украина для Путина - не последняя цель: Парубий рассказал, чего хочет глава Кремля

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий выражает убеждение, что Украина для президента Российской Федерации Владимира Путина не является последней целью.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в рамках 10-го Киевского форума.

"Десять лет назад, когда Путин провозгласил, что развал Советского Союза является величайшей трагедией XX века – это он дал ответы на все вопросы. Для него очень важна цель, но далеко не последняя. Его цель – восстановить влияние на все геополитическое пространство, которое контролировал Кремль", - заявил Парубий.

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"Это не все понимают в Европе, но это точно понимают все те страны, которые прошли колониальное прошлое в Советском Союзе", - добавил он.

Как сообщал УНИАН ранее, в министерстве иностранных дел России не видят связи между желанием Украины увеличить применение украинского языка и заявлениями президента РФ Владимира Путина о защите русскоязычного населения в Крыму и на Донбассе. Об этом на брифинге в Москве сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, вопрос о статусе русского языка в Украине стоял с момента получения независимости, после чего часть населения оказалась «незащищенной».