Янукович уверен: широкой коалиции быть

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ убежден, что широкая коалиция с участием блока “Наша Украина” таки будет создана.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал, выступая перед послами иностранных государств, аккредитованными в Украине.

Он напомнил, что в состав правительства по совместной договоренности с Президентом вошли представители «Нашей Украины», которые сегодня работают в правительстве, хотя «Наша Украина» еще не присоединилась к коалиции.

«Но я убежден, что у нас вместе с Президентом хватит воли, чтобы завершить этот процесс и сформировать широкую, с участием «Нашей Украины», парламентскую коалицию», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, добавив что в конце концов у всех единая цель – политическая стабильность и экономический рост Украины. По убеждению премьер-министра, сегодня есть уникальный шанс обеспечить синхронность и производительность работы всех ветвей украинской власти - парламента, правительства и Президента, и необходимо этим шансом воспользоваться.

В.ЯНУКОВИЧ также заверил, что правительство готово вести конструктивный диалог с оппозицией, слушать ее критические замечания.

Кроме того, он выразил уверенность, что до столиц государств, которые представляют послы, будет донесен сигнал о том, что правительство, возглавляемое В.ЯНУКОВИЧЕМ, настроено создавать Украину демократическим, стабильным, прогнозируемым, экологически безопасным государством, в котором властвует свобода слова и которое демонстрирует высокие темпы развития.